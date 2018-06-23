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В третей части франшизы «Вий» снимется Мэл Гибсон

Сегодня, 17:57

В 2020 году состоится мировая премьера фильма «Путешествие в Индию. На пороге бессмертия», который подытожит триквел «Вий» 2014 года. Одну из главных ролей картины исполнит 62-летний голливудский актер.

Съемки фильма прокомментировал его продюсер Алексей Петрухин, приехавший в Екатеринбург на показ картины «Прощаться не будем». Работа в самом разгаре, часть третей части франшизы «Вий» уже отснята. В фильме «Путешествие в Индию. На пороге бессмертия» снимется Мэл Гибсон, получивший одну из ключевых ролей. Съемки картины продолжаться в Китае и Индии в конце текущего года и в начале следующего, рассказал СМИ Петрухин.

Бюджет фильма составит около $40 млн. Премьера запланирована на 2020 год. К слову, во второй части «Вия» также засветились голливудские звезды. С 16 августа зрители смогут пойти в кинотеатры, посмотрев на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана в российско-китайском кино.

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