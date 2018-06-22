Друзья Говорухина поделились подробностями последних дней мэтра

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Режиссера не стало 14 июня этого года, как раз именно сегодня девять дней с его кончины.

Мужчина до последнего боролся с раком легкого, не бросал курить трубку и любить играть в шахматы, как говорят его друзья. Они и поделились с журналистами последними днями жизни известного мэтра театра.

Друг Юрий Растегин видел режиссера за десять дней до горя. Говорит, что приехал к нему в санаторий, две партии в шахматы успели сыграть, счет пополам.

Никас Сафронов также видел друга за несколько дней до смерти. Говорит, что врачи собрали консилиум и сообщили больному о том, что метастазы пошли в мозг, однако Говорухин не расстроился – он смирился с тем, какая участь поджидает его.

До последнего мгновения жизни с ним оставалась любимая жена – Галина Борисовна.

Владимир Винокур поделился, что мэтр был зажигалкой, которой он и останется навсегда в памяти. Рассказал, что если ему и было тяжело дышать, то он не бросал любимой курительной трубки.

Известность режиссеру принесло множество картин, однако одной из самых известных можно назвать «Место встречи изменить нельзя» в 70-х годах прошлого столетия. Также Станислав Говорухин был депутатом Госдумы, был одним из доверительных лиц президента.

Скончался мужчина во время лечения в санатории в Барвихе.