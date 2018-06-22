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Джонни Депп намерен сделать ремейк на «Титаник» в своей ванной

Вчера, 23:45

Актер настаивает, что Голливуд уже не рискует, однако подобная мысль закралась в его голову уже давно. Знаменитый артист сделал много других откровенных заявлений, озвучил которые во время масштабного интервью накануне.

Джонни Депп намерен сделать ремейк на всемирно известный фильм «Титаник» в своей ванной. По словам журналистов, которые общались со звездой кинематографа, осуществить такую задумку артисту будет непросто, ведь его ванная комната не такая большая, как это нужно для киносъемок. Не исключено, что актер просто шутил, однако очень настойчиво.

Депп также рассказал, что бороться с терроризмом в мире вовсе не сложно, и для этого достаточно сбрасывать в определенные места прямо с воздуха ЛСД-25. После таких действий, как убежден актер, все преступники будут выходить на улицу довольные и счастливые.

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