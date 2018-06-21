Кевин Спейси вернулся на экраны после секс скандала

Сегодня, 12:06

Кинематографическая карьера Кевина Спейси оказалась под угрозой из-за сексуального скандала, в котором он оказался замешан. После разбирательства по данному делу актер появился на экранах в фильме «Клуб миллионеров».

В конце прошлого года Голливуд захлестнула целая волна сексуальных скандалов, родоначальником которой стал продюсер Харви Вайнштейн. Замешан в сексуальных домогательствах оказался и актер Кевин Спейси, которому кинематографическое сообщество объявило тотальный бойкот. Продюсеры даже не хотели выпускать на экран фильм с его участием.

После того, как все страсти улеглись и Спейси извинился за свои действия, в которых якобы давно раскаялся, актер снова вернулся на экраны, ведь почитатели его таланта не отвернулись от него. В прокат вышла картина под названием «Клуб миллионеров», что для многих его недоброжелателей стало полной неожиданностью, но его создатели решили рискнуть.

Руководство съемочной группы заявило, что не стремится оправдывать такие низкие действия Кевина Спейси, но все же берет во внимание, что над созданием данного фильма работало огромное количество людей и их усилия должны стать достоянием публики. Решение о выходе картины в прокат принималось довольно сложно, ведь это первая лента, в которой актер возвращается на экраны после сексуального скандала.

Продюсеры сообщили, что прокат «Клуба миллионеров» стартует уже в августе текущего года, но он будет довольно ограниченным, как для такой долгожданной премьеры.