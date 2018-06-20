«Танцы в кино»: 300 танцевальных кадров вместили в семь минут

Сегодня, 18:02

Монтажер Каспер Лангбак решил совместить в одном мини-ролике танцевальные сцены из трехсот фильмов. Монтаж сделан на высоком уровне.

В сеть разместили видео «Танцы в кино», на котором монтажер вместил 300 танцевальных кадров, взятых из фильмов, в семь минут. Видеоролик начинается с кадров из фильма «Тропический гром», вышедшего в прокат в 2008 году, а завершает «танцевальный марафон» кадр из «Рашмора», 1998 год.

Самой старой кинокартиной, вошедшей в ролик, стала «Время свинга». Этот фильм был выпущен в 1936 году. Помимо перечисленных кинолент, в супер-ролике можно увидеть и сцену из «Титаника», «Ла-ла Ленда», «Дэдпула», «Общество мертвых поэтов» и многие другие.

В ролик «Танцы в кино» попали и сцены из мультфильмов: «Белоснежка и семь гномов», «Гадкий Я», «Миньоны», «Красавица и Чудовище» и другие.