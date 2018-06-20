В Санкт-Петербурге обнаружено тело актера из «Улицы разбитых фонарей»

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Сегодня 20 июня в своей квартире в Петербурге обнаружено тело известного российского актера Юрия Арояна, который запомнился зрителю по роли в популярном сериале «Улица разбитых фонарей». Полиция занимается расследованием причин его смерти.

Сегодня 20 июня в квартире, которая расположена в Санкт-Петербурге по улице Почтамптской, найдено тело актера кино и театра Юрия Арояна. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые опросили соседей и провели все необходимые процессуальные действия. Согласно информации жильцов дома, в последние несколько лет актер злоупотреблял спиртными напитками. Также появилась информация о том, что в квартире знаменитости найдено оружие.

Полицейские сообщили, что на теле Арояна не обнаружено следов насильственной смерти, но окончательная информация станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам и будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Известно, что Юрию Арояну было 67 лет. Актер родился в Грузии, а в Санкт-Петербург приехал учиться. Больше всего зрителю запомнились его роли в картинах «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа и «Господин оформитель» Олега Тепцова, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности 2» и «Бандитский Петербург 10».