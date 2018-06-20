«Пожиратель душ»: Режиссеры «Твин Пикс» создали самое мерзкое существо на планете

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Поклонники теленовеллы шокированы тем, как такое вообще могли показать в эфире.

Самое мерзкое существо на планете появилось в очередном эпизоде сериала «Твин Пикс». Зрителей повергло в шок увиденное и многие после просмотра серии признавались, что долго не могли прийти в себя от гуманоида, которые создали режиссеры. Фанаты сериала прозвали его «Пожиратель душ». В восьмом по счёту эпизоде режиссёры показали чудовище, которое поглотило одну из главных героинь теленовеллы – Сару Палмер. Оно было настолько мерзким, что поклонники едва могли удержать взгляд на экране телевизоров. Кульминацией серии стал момент, где ужасное жабоподобное существо заползает в рот героини.

При этом авторы «Твин Пикс» этим эффектом более, чем довольны. Дэвид Линч признался, что его задачей было вызвать у зрителей максимальное отвращение к происходящему на экране и, в частности, к главному антагонисту сериала. Идея чего то среднего между жабой и стрекозой к нему пришла, когда он путешествовал по Европе и впервые оказался в Югославии. Там он увидел огромных мотыльков, которые расползались по земле и прыгали вверх словно лягушки. Режиссёр решил, что этот образ нужно обязательно воплотить в одном из своих проектов.

Ранее мы писали, что в сети назвали лучшие сериалы первой половины 2018 года. В их числе оказался и «Твин Пикс», который стал продолжением культового сериала 1990-х.