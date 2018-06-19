Актриса сериала «Очень странные дела» сломала колено

Сегодня, 20:10

Звезда не сможет посетить церемонию награждения кинопремии MTV.

Актриса Милли Бобби Браун, которая известна широкой общественности благодаря роли девочки Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», сломала колено. Совсем недавно её затравили в сети на гомофобской почве. Теперь же 14-летнюю знаменитость преследуют новые неудачи.

О травме Милли сообщила поклонникам в социальных сетях. Как произошло так, что актриса травмировалась, она не уточнила. Она лишь сказала, что, к сожалению, не сможет посетить церемонию награждения кинопремии MTV. В данный момент она находится на постельном режиме под тщательным наблюдением врачей. Перелом коленной чашечки – это очень серьёзная травма, и сроки восстановления звезды пока не называются. Поклонники подбодрили девочку и пожелали ей скорейшего выздоровления. Как известно, продюсеры намерены снимать очередной сезон «Странных дел», а Милли Бобби Браун там отведена главная роль.

Напомним, ранее Райан Гослинг травмировался на съёмках нового фильма. Актёр должен изобразить первого астронавта, ступившего на Луну, Нила Армстронга. Известно, что знаменитость испытывал аппарат для тренировки пилотов, когда получил травму.