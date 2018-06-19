VistaNews.ru


Актриса сериала «Очень странные дела» сломала колено

Сегодня, 20:10

Звезда не сможет посетить церемонию награждения кинопремии MTV.

Актриса Милли Бобби Браун, которая известна широкой общественности благодаря роли девочки Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», сломала колено. Совсем недавно её затравили в сети на гомофобской почве. Теперь же 14-летнюю знаменитость преследуют новые неудачи.

О травме Милли сообщила поклонникам в социальных сетях. Как произошло так, что актриса травмировалась, она не уточнила. Она лишь сказала, что, к сожалению, не сможет посетить церемонию награждения кинопремии MTV. В данный момент она находится на постельном режиме под тщательным наблюдением врачей. Перелом коленной чашечки – это очень серьёзная травма, и сроки восстановления звезды пока не называются. Поклонники подбодрили девочку и пожелали ей скорейшего выздоровления. Как известно, продюсеры намерены снимать очередной сезон «Странных дел», а Милли Бобби Браун там отведена главная роль.

Напомним, ранее Райан Гослинг травмировался на съёмках нового фильма. Актёр должен изобразить первого астронавта, ступившего на Луну, Нила Армстронга. Известно, что знаменитость испытывал аппарат для тренировки пилотов, когда получил травму.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Юная Милли Бобби Браун стала самой влиятельной девочкой в топ-100

СМИ: 13-летняя Милли Бобби Браун закрутила роман с 15-летним певцом

Милли Бобби Браун сыграет сестру Шерлока

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Рекомендуем