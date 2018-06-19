Сегодня, 18:59

Стало известно, что главная роль досталась самому известному комику современности. О чем именно будет фильм, пока неизвестно.

Американская телевизионная компания Netflex снимет фильм об Евровидении, самом известном вокальном шоу в Европейских странах. Уилл Фаррелл станет главным героем новой музыкальной комедии от Netflex. Однако на этом не заканчивается его работа в фильме.

Как стало известно, он будет и сорежиссером на пару с Эндю Стилом, а также сопродюсером вместе с Адамом МакКеем и Джессикой Элбаум.

Вокальные данные зрители уже могли услышать в «Сводных братьях», в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также в «Эльфе».

Дата выхода комедии пока в тайне.