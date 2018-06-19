VistaNews.ru


Netflex снимет фильм об Евровидении

Сегодня, 18:59

Стало известно, что главная роль досталась самому известному комику современности. О чем именно будет фильм, пока неизвестно.

Американская телевизионная компания Netflex снимет фильм об Евровидении, самом известном вокальном шоу в Европейских странах. Уилл Фаррелл станет главным героем новой музыкальной комедии от Netflex. Однако на этом не заканчивается его работа в фильме.

Как стало известно, он будет и сорежиссером на пару с Эндю Стилом, а также сопродюсером вместе с Адамом МакКеем и Джессикой Элбаум.

Вокальные данные зрители уже могли услышать в «Сводных братьях», в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также в «Эльфе».

Дата выхода комедии пока в тайне.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фред Дерст снимет триллер с Джоном Траволтой

Сын Тарковского снимет документальный фильм об отце

Звезда «Доктора Хауса» снимет свой фильм «Образованные»

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем