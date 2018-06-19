BBC One порадовал зрителей тизером триллера «Лютер»

Сегодня, 17:13

Фанаты три года ждали любимый фильм, и какое счастье было от того короткого ролика.

На своем канале в YouTube BBC One поделилось роликом – тизером триллера «Лютер». Он был очень коротким – всего 30 секунд, и безумно запутанным. Идрис Эльба выходит из тьмы и предстает в неопрятном виде, волосы растрепаны, одежда будто «пожеванная». И в конце ролика (This.Will.Hurt.) На русском – Это.Будет.Больно.

Также BBC порадовал зрителей возращением всеми любимой Элис Морган, которую играет Рут Уилсон. Однако она успела и заинтриговать, сказав, что ее роль будет иной в этой части.

Сайкотриллер не появлялся на экранах с 2015 года, а дата старта – 2010 год. Так что все в ожидании желанного пятого сезона, но дата премьеры пока в секрете.