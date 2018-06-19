Критики назвали режиссёров, которые не сняли ни одного плохого фильма

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Во внимание были взяты картины, снятые, начиная с 1980 года.

Критики назвали имена режиссёров, которые, по их мнению, за свою карьеру не сняли ни одного плохого фильма. Рейтинг опирался на отзывы не только в экспертной среде, но и среди зрителей. Отмечается, что во внимание были взяты комментарии на портале Metacritic.

Первую строчку в списке занял Джей Джей Абрамс. Режиссёр известен по работе над такими лентами, как серия фильмов «Стартрек», «Миссия невыполнима 3» и прочие. Также в рейтинг попал Пол Томас Андерсон. Он известен тем, что в своё время дал миру такие картины, как «Призрачная нить» и «Нефть». Кроме того, критики выделили Уэса Андерсона. В его послужном списке такие работы, как «Отель Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны».

Ранее мы писали, что компания Disney снимет фильм по сценарию Шамиля Агаева из Тюмени. Основой для картины послужила новелла под названием «Я тебя знаю».