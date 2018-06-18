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Умер продюсер фильма «Лицо со шрамом»

Сегодня, 11:02

Мартин Брегман покинул мир в 93 года. Пока что не известно, где пройдет церемония похорон.

Продюсер стал всемирно популярным после съемок фильма «Лицо со шрамом» (scarface) с участием Аль Пачино. СМИ сообщили трагическую новость о кончине Брегмана, проживавшего в Нью-Йорке. У него произошло кровотечение в мозгу, врачи не успели приехать на помощь, умер он скоропостижно. Также продюсера можно узнать по известным кинокартинам «Серпико», «Собачий полдень» и «Путь Карлито». Всего в его арсенале около тридцати фильмов.

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