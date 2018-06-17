Жизнь подростков отразят в фильме по сценарию ростовчанки

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Сценарий «Зови меня Дрозд» стал одним из победителей конкурса Минкульта России в номинации «Проекты игровых фильмов для детей», благодаря чему картину снимут на деньги государства.

По сценарию ростовчанки Валерии Задереевой кинокомпания «Каро-продакшн» под руководством режиссера Павла Мирзоева снимет полнометражную картину «Зови меня Дрозд», в которой отразят жизнь подростков, их взаимоотношения с родителями и друг другом. Автор рассказала, что в фильме будет очень много рэпа, который написал приятель ее сына по имени Мартин. Подробные детали картины пока не раскрываются.

По словам Валерии, этот киносценарий был первым в ее жизни, она написала его три года назад, когда была студенткой-первокурсницей Московской школы кино. Недавно картина стала одной из победивших в конкурсе Министерства культуры РФ в номинации «Проекты игровых фильмов для детей», благодаря чему государство профинансирует съемку.