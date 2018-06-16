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Собчак рассказала о вырезанных фрагментах с Путиным в "Деле Собчака"

Сегодня, 21:44

12 июня в прокат вышел фильм Ксении Собчак «Дело Собчака», режиссером которого стала Вера Кричевская. Пресса во всю обсуждает документальный фильм.

Документальный фильм «ДелоСобчака», который рассказывает о деятельности первого мэра Москвы Анатолии Александровиче Собчак, уже вышел в прокат. Однако многих заинтересовала роль президента России Владимира Путина в кинокартине. Дело в том, что глава государства дал интервью длительностью 1 час 20 минут, отвечая на вопросы журналистов, задействованных в съемке.

Из такого объемного материала в фильм попало всего 6 минут. Ксения Собчак объяснила, с чем это связано на пресс-конференции в Екатеринбурге. Она заявила, что в фильм не попали ответы Путина на вопросы о европейских ценностях, а также причин, по которым страна не продолжает деятельность по пути политики Собчака. Ксения обосновала отсутствие данных кадров тем, что они попросту не были интересны, так как президент отвечал на вопросы формально, избегая конкретных формулировок.

Телеведущая и журналист отметила, что все материалы интервью, которые не попали в экранизацию, будут опубликованы позднее.

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