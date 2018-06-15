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Исповедь Саймона Пегга вызвала жалость среди людей, хотя их признание актёра не слишком удивило.

Звезда фильма «Типа крутые легавые» стал алкоголиком из-за депрессии, которой был подвержен с детства. Пегг не работал в юности на угольных шахтах, не подвергался сексуальному насилию, но, тем не менее, депрессивное состояние было всегда при нем. Наверное, он настолько тонкая личность, что любое столкновение с действительностью был вынужден заливать алкоголем, так, в принципе, считают поклонники актера.

Сейчас 48-летний Пегг с удовольствием делится горестными воспоминаниями с представителями таблоидов, намекая на нереализованные творческие возможности по причине депрессии.

Нашлись безжалостные хейтеры, которые напомнили Саймону, что пока он горевал, другие таланты сумели взять себя в руки и даже завоевать «парочку-другую» «Оскаров».