Друг Говорухина шокировал подробностями его тяжёлой болезни

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Смерть этого кинорежиссёра стала шоком для всего общества. Он тщательно скрывал своё заболевание, о котором стало известно лишь сейчас.

Подробностями того, как тот тяжело болел, поделился друг Говорухина. И шокировал ими. Знаменитость скрывала свои проблемы всё время.

Приятель Говорухина, для которого, с его слов, смерть друга стала проблемой, рассказал некоторые тайны. Они уже не стали таковыми после смерти знаменитого кинорежиссёра.

С сообщением об этом выступил Никас Сафронов, сообщивший о тяжёлой болезни Говорухина. Он проинформировал, что узнал об этом лишь в прошлом году.

Сафронов сообщил, Говорухин проинформировал его, что в 2017 году намеревался поехать в Израиль для удаления своего лёгкого.

Что бы ни говорили о мастерстве израильских медиков, ошибки случаются и у них. У Говорухина после операции в Израиле случились осложнения и он предпочёл возвращение в Россию.

Здесь его, что говорится «подправили», но не «исправили». Несмотря на все старания российских медиков, смерть Говорухина, видимо, стала неизбежной.

Наши врачи применяли для него аппараты, заменяющие удалённое лёгкое. Некоторое время это помогало.

Сафронов проинформировал, Говорухин никогда ни на что не жаловался. Все трудности и проблемы переносил «стойко», не показывая вида, что болен. Значит, подобное было не его имиджем, а свойством характера. Вечная память. Русских мужиков стало меньше. Ничего - прирастут