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Телевизионщики Франции намерены конкурировать с Netflix

Сегодня, 13:47

Телевидение Франции решило посоперничать с американским Netflix. Телевизионщики видят, как с каждым месяцем увеличивается аудитория французов, смотрящих американский сервис. И хотят предложить национальный проект. 

Огромные телевизионные корпорации Франции - TF1, M6 и France Televisions, решили открыть народу «совершенно новые телепроекты». Свою идею они назвали SALTO. Сервис должен обеспечивать видеосигнал на устройство зрителя через интернет , прямо от поставщика услуг, благодаря технологии Over the Top.

Мысль опередить Netflix пришла, действительно, неслучайно. Американская компания затмила все остальные национальные каналы. И ежемесячное увеличение зрителей на 100 тысяч - явный показатель.

Американский сервис давно стал любимым во многих странах мира. На канале показывают самые новые, актуальные фильмы и сериалы. И уже как пять лет, Netflix снимает и собственные ленты.

Тройка каналов пообещала огромный выбор программ на своем сервисе. Все, что интересно населению, они по возможности будут транслировать на SALTO.

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