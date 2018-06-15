Оргазм вологжанок высмеяли в российской комедии

Сегодня, 13:04

Российские кинематографисты создали кинокартину «Zомбоящик», которая является миксом жанров. Роли в фильме сыграли знаменитые отечественные актеры ТНТ.

Режиссеры ТНТ и «ComedyClubProduction» создали отечественный фильм «Zомбоящик», который, по их мнению, отображает российскую действительность и вбирает в себя элементы комедии, боевика, фантастики и ужасов. Также лента сильно приправлена элементами эротики.

Такой микс удалось объединить при помощи скетчей. Основной идеей картины является рассказ о своеобразии пика наслаждения во время секса у женщин из разных регионов России. Так, оргазм вологжанок высмеяли в комедии и сравнили его со взлетом птицы в полной тишине.

Известно, что роли в картине исполнили анна Кузина, Екатерина Варнава. После просмотра фильма зрителю становится понятно, что самые темпераментные женщины в России обитают на Камчатке. Так как их оргазм режиссеры сравнили с извержением вулкана. А вот звезда сериала «Универ» Анне Кузиной достался более спокойный регион.

Известный волгоградский сексолог Игорь Романов в корне не согласен с мнением авторов картины. Специалист уверен, что темперамент не зависит от региона проживания, а привязывается к психологическим особенностям женщины, ее воспитание, среда обитания. Сюжет, который раскрыт в картине Романов считает просто шуткой.