Звезда «Игры престолов» зашифровала спойлер сериала в новом тату

Вчера, 23:30

Фанаты от этой новости пришли в глубочайший восторг.

Очередной спойлер из «Игры престолов» распространила звезда проекта Софи Тернер, играющая в сериале Сансу Старк. Его она зашифровала в новом тату на руке. Актриса показалась на публике и продемонстрировала, что сделала ещё один рисунок на теле, посвящённый «Игре престолов», сделавшей её знаменитой.

Британская актриса намекнула на то, кто в конечном итоге выживет в это затяжной «мясорубке». Как известно, финал сериала уже близок. Следующий сезон должен стать последним в «Игре престолов». Соответственно авторы сценария и режиссёры должны дать ответ на вопрос, кто же победит в борьбе за Железный трон. Санса попыталась успокоить фанатов саги, разместив на внутренней стороне руки эмблему дома Старков – лютоволка, а также надпись «Стая выживает». Таким образом девушка дала надежду на то, что всеми любимое семейство всё же не погибнет в этой жестокой резне.

Ранее мы писали, что в Сеть слили новые спойлеры последнего сезона «Игры престолов». Хакеры продолжают атаковать создателей культовой теленовеллы. Фанаты новыми подробностями были разочарованы.