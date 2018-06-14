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Юрий Грымов прокомментировал смерть Станислава Говорухина

Сегодня, 16:58

Сегодня на заседании Госдумы официально заявили о смерти выдающегося режиссера, продюсера, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина.

Коллеги по цеху Станислава Говорухина рассказали о своем отношении к ушедшему из жизни режиссеру, а также его деятельности в культурной сфере. Российский режиссер и продюсер Юрий Грымов стал одним из тех, кто прокомментировал смерть Станислава Говорухина.

Грымов заявил, что Говорухин был одним из ярких личностей уходящей великой эпохи кинематографа, сравнив нынешнее поколение кинорежиссуры с «фаст-фудом». Режиссер отметил, что сейчас все стремятся догнать, или даже перегнать, Голливуд, «штампуя» фильм за фильмом, превратив такую индустрию в некий конвейер. Он отметил, что подобные действия останавливают всякое развитие данной сферы, так как мало внимания стали уделять качеству снятого материала.

Юрий Грымов отметил, что сила искусства проявляется в то, что нельзя никого заменить. Каждая личность считается по-своему выдающейся и Станислав Говорухин – не исключение. Именно поэтому вся индустрия кино понесла невосполнимую утрату. Режиссер назвал своего коллегу яркой личностью с характером, своей позицией и видением. Он выразил свои соболезнования в связи с уходом великой фигуры отечественного кинематографа.

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