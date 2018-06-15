Мэтта Деймона вырезали из фильма «8 подруг Оушена»

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Ранее причиной таких действий считали неосторожные высказывания актера в адрес движения #MeToo. Однако режиссер кинокартины полностью опроверг такие домыслы и назвал основную причину.

Мэтт Деймон стал одним из участников скандального разоблачения Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Актер позволил себе прокомментировать эту ситуацию, однако, выбрал для этого достаточно резкие высказывания. Со временем он извинился, однако, это ему не очень помогло.

После прогремевшего скандала в сети опубликовали петицию и начали собирать подписи, чтобы создатели фильма «8 подруг Оушена» вырезали из него Мэтта Дэймона, который должен был сыграть роль Лайнуса Колдуэлла из «11 друзей Оушена». По всей видимости, на петицию обратили внимание, так как на сеансах фильма в американских кинотеатрах увидеть актера на экране не удалось. Из этого следует, что Мэтта Деймона действительно вырезали из фильма «8 подруг Оушена».

Многие думали, что причиной подобного явления является именно скандал, прогремевший вокруг актера. Однако режиссер фильма Гэрри Росс опроверг подобные заявления, отметив, что из фильма «пропали» и другие актеры, принимавшие участие в съемках. Причиной отсутствия Дэймона он назвал большой объем материала, а также, что роль актера не подошла к окончательной версии киноленты.