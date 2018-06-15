VistaNews.ru


Мэтта Деймона вырезали из фильма «8 подруг Оушена»

Сегодня, 04:15

Ранее причиной таких действий считали неосторожные высказывания актера в адрес движения #MeToo. Однако режиссер кинокартины полностью опроверг такие домыслы и назвал основную причину.

Мэтт Деймон стал одним из участников скандального разоблачения Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Актер позволил себе прокомментировать эту ситуацию, однако, выбрал для этого достаточно резкие высказывания. Со временем он извинился, однако, это ему не очень помогло.

После прогремевшего скандала в сети опубликовали петицию и начали собирать подписи, чтобы создатели фильма «8 подруг Оушена» вырезали из него Мэтта Дэймона, который должен был сыграть роль Лайнуса Колдуэлла из «11 друзей Оушена». По всей видимости, на петицию обратили внимание, так как на сеансах фильма в американских кинотеатрах увидеть актера на экране не удалось. Из этого следует, что Мэтта Деймона действительно вырезали из фильма «8 подруг Оушена».

Многие думали, что причиной подобного явления является именно скандал, прогремевший вокруг актера. Однако режиссер фильма Гэрри Росс опроверг подобные заявления, отметив, что из фильма «пропали» и другие актеры, принимавшие участие в съемках. Причиной отсутствия Дэймона он назвал большой объем материала, а также, что роль актера не подошла к окончательной версии киноленты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мэтт Дэймон извинился за свои слова по поводу сексуальных домогательств в Голливуде

В Сети опубликовали первый трейлер «8 подруг Оушена»

Рианна появилась на красной дорожке с почти обнаженной грудью

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Рекомендуем