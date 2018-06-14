Перед смертью Говорухин лечился в санатории «Барвиха» в Подмосковье

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Еще в Сочи на «Кинотавре» режиссер говорил о болях в области сердца. Он находился под наблюдением врачей, которые диагностировали у знаменитости предынсультное состояние.

Журналистам стало известно, что перед смертью Станислав Говорухин лечился в санатории «Барвиха» Управления делами президента России, который расположен в Подмосковье. Еще 13 июня супруга режиссера Галина проинформировала журналистов, что ее звездный муж чувствует себя нормально и иногда просит покурить сигарету.

Известно, что 83-летнему Станиславу Говорухину стало плохо в Сочи, когда он участвовал в фестивале кино «Кинотавр». Несколько дней артист находился под наблюдением врачей и решил поправить здоровье сердца в «Барвихе». Режиссер знаменит публике по популярным советским картинам, среди которых «Место встречи изменить нельзя» с тогда скандальным Владимиром Высоцким, «Десять негритят» и более новая работа «Уикенд».