«Снова беременна?»: Звезда «Великолепного века» показала округлившийся животик

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Новая фотосессия заинтриговала поклонников Мерьем Узерли. В защиту актрисы стала подруга Виктория Боня, отметившая «острый глаз» русских женщин.

Мерьем Узерли, звезда «Великолепного века», опубликовала новые фотографии, где показала округлившийся животик. Естественно, поклонники задались вопросом: «Снова беременна?». Известно, что в 2013 году актриса забеременела от своего молодого человека, который исчез из жизни звезды, узнав, что станет отцом.

Мерьем Узерли не из тех знаменитостей, которые выставляют напоказ свою личную жизнь, потому сложно догадаться, есть ли в ее жизни спутник. Лента красотки пестрит фотографиями с премий, с дочкой и с дружеских прогулок. Об отце возможного будущего ребенка также ничего неизвестно, но настанет время и Мерьем сама все расскажет любопытной публике, которая зорко следит за ее жизнью.