Егор Кончаловский: Уход Говорухина является очень печальной новостью

Сегодня, 12:14

О смерти талантливого российского кинорежиссёра сегодня высказывается множество известных в мире культуры и политики людей. Его кончина, действительно, оказалась неожиданностью, которую ничто не предвещало.

Не остался в стороне и Егор Кончаловский. Он сказал, что уход Говорухина стал для него очень печальной новостью. Но именно с неё начался день.

Он высказал сожаление об утрате этого замечательного человека. Он запомнится не только, как художник и режиссёр, но и как общественный деятель.

Кончаловский отметил, что в лице Говорухина страна потеряла горячего патриота, мудрого и неравнодушного человека, который, при всём этом, оставался «простым».

А ряд его картин, ставших легендарными, не забудут ещё многие поколения.