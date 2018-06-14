Пушков: Смерть Говорухина принять трудно

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О смерти знаменитого режиссёра, возглавлявшего в Думе комитет, занимающийся вопросами культуры, стало известно 14 июня. Его кончину уже прокомментировали множество народных избранников.

Алексей Пушков сообщил, что принять смерть Говорухина очень трудно. Ему до сих пор он представляется живым с неизменной трубкой в руках. Как всегда, спокоен, вдумчив и с пристальным взглядом.

Политик полагал, что режиссёр всегда будет «среди нас». Он выразил в связи с его кончиной слова соболезнования для родных и близких усопшего.

Сегодняшнее пленарное заседание нижней палаты открыла минута молчания в память Говорухина.