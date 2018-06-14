Актёр из Воронежа рассказал о съёмках в последнем фильме Веры Глаголевой

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Знаменитый режиссёр помогла Кривочурову полноценно реализовать себя в кино.

Актёр из Воронежа Дмитрий Кривочуров стал одним из гостей кинофестиваля «Кинотавр-2018», который на днях прошёл в Сочи. Туда он был приглашён как член съёмочной группы картины «Не чужие», которая не участвовала в конкурсной программе, но была показана в рамках специальной программы. Актёр рассказал, каково ему было принимать участие в съёмках в последнем фильме Веры Глаголевой. Кривочуров признался, что ранее не играл в большом кино и эта роль стала своего рода дебютной. По его словам, Глаголева помогла ему реализовать себя в кино, поскольку поначалу он чувствовал себя неуверенно на съемочной площадке, ощущая необходимость одобрения со стороны режиссёра. Актёр признался, что не знал о тяжёлом заболевании Глаголевой. Ему было известно, что у неё есть проблемы со здоровьем, но не подозревал, что всё настолько серьёзно.

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