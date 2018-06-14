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Марина Могилевская многие годы молилась о рождении дочери

Сегодня, 09:07

Долгожданный ребенок родился в 2011 году, когда актрисе был уже 41 год. Девочку зовут Мария и звездная мама не может нарадоваться такому подарку.

Марина Могилевская, звезда сериалов «Каменская» и «Кухня», многие года молилась о рождении дочери. Семейная жизнь с первым мужем у актрисы распалась в 1996 году. Вторым избранником красавицы стал продюсер Александр Акопов, но их брак не стал последним и самым счастливым.

По словам Марины Могилевской, она каждую ночь, ложась спать, мечтала о дочери. Все эти года у нее не было времени или рядом не было мужчины, которому хотелось бы подарить такое чудо. Только в 41 год актриса испытала счастье материнства, родив в августе 2011 года малышку Марию. Звездная мама рассказала, что ее отпрыск появился на свет в День Преображения Господня. Также девочка лев по зодиаку, как и актриса, потому им вдвоем легко и просто в общении.

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