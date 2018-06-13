«Могила светлячков» названа лучшим анимационным мультфильмом в истории

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На портале USA Today опубликован рейтинг самых популярных анимационных фильмов в мире. Первое место в списке занял фильм японского режиссера Исао Такахаты «Могила светлячков».

Мультфильм описывает историю мальчика Сэйты и его сестры Сэцуко. Дети остались без родителей, которые погибли во Второй мировой войне. Критики назвали это аниме, созданное в 1988 году, одним из самых лучших мультфильмов о войне. «Могила светлячков» названа экспертами лучшим анимационным мультфильмом в истории. На втором месте оказался фильм 3D «Головоломка», который был снят в 2015 году в США. Третье место досталось так же американскому мультику «История игрушек 3». Фильм снят в 2010 году.

Мультфильмы из России и советские мультфильмы в десятку лучших не попали.

Киностудия «Союзмультфильм», которая отпраздновала день рождения 10 июня, обогатила фонд анимационной мультипликации. Студия получила более 400 мировых призов в мире мультипликации. А анимационный мультфильм «Ежик в тумане» в 2013 году был признан лучшим мультфильмом всех времён по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран мира.