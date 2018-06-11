Показ фильма «Время первых» пройдет под открытым небом во Владимире

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Показ нового российского фильма состоится возле Золотых ворот на Никитском бульваре. На киносеанс рекомендуется взять пледы и еду.

Кинопоказ состоится 12 июня в 21:30. Гости мероприятия под открытым небом во Владимире смогут увидеть фильм Киселева «Время Первых» с Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Подчеркивается, что в случае плохой погоды показ фильма перенесут на другой день. В фильме речь идет о первом полете человека в открытый космос, о героическом подвиге Алексея Леонова и Павла Беляева. Организаторы мероприятия посоветовали жителям Владимира прийти немного раньше назначенного времени, если они хотят занять лучшие места на лавочках и пуфиках для гостей.

Однако тем, кто не успеет занять места, расстраиваться не стоит, они могут устроиться на пледах или ковриках, которые нужно принести с собой. Все необходимое можно будет приобрести или взять в аренду на месте. Во время показа запрещено распивать алкогольные напитки и курить, а также детям до 18 лет вход только в присутствии родителей. Организаторы призвали общество тщательно следить за новостями, так как в случае непогоды показ могут перенести.