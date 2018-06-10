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Церемония началась: Победитель «Кинотавра» будет назван в Зимнем театре

Сегодня, 20:59

Открытый российский кинофестиваль подходит к своему логическому завершению, о чем сообщают СМИ. По словам журналистов, по красной дорожке уже прошли президент мероприятия Александр Роднянский вместе с членами жюри и участниками-лауреатами конкурса.

Как сообщают корреспонденты ведущих изданий, Церемония уже началась, а победитель «Кинотавра» будет назван в Зимнем театре, где уже собрались гости и начали просматривать кадры фильма «Тренер» Данилы Козловского. Такой подбор был осуществлен не спроста, а в связи со стартом Чемпионата мира по футболу.

Среди номинантов на главную награду конкурса выделены работы Дениса Шабаева «Мира», Александра Гордона «Дядя Саша», Дмитрия Месхиева «Два билета домой», а также «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным и «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым. После вручения премии будет показан фильм Веры Кричевской «Дело Собчака», для просмотра которого прибыли члены одноименного семейства.

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