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Ожидаемо американская компания, которая лишь пять лет назад занялась созданием собственных кинопроектов, выбрала для очередного продукта не самую положительную представительницу России. Хотя, судьба главной героини неординарна и гармонирует с ожиданиями зрителей.

Netflix снимет сериал о жизни российской аферистки Анны Сорокиной, которая в ряде западных стран произвела фурор, как Делви, наследница капиталов известной германской династии промышленников. До своего разоблачения, Анна вела богемную жизнь, соблазняла ведущих политиков и «выкачивала» капитал у меценатствующих миллиардеров из нуворишей, которые готовы были делать вклад в развитие современного искусства.

Компания Netflix стремительно и триумфально заявила о себе на рынке кинопродукции после снятых сериалов «Черное зеркало» и «Карточный домик». По мнению кинокритиков, руководство компании хорошо чувствует конъюнктуру и следует самым последним трендам. Вероятно поэтому будущему сериалу о русской мошеннице предрекают успех.

В партнерах у Netflix продюсер Шонда Раймс из компании Shondaland.