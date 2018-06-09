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В Британии умерла «первая девушка» Бонда Юнис Гейсон

Сегодня, 18:44

Печальная новость пришла в субботу с берегов «туманного Альбиона», где не стало еще одной легенды мирового кинематографа. Особенно скорбят фанаты «бондианы», которая началась после экранизации первого произведения Яна Флеминга в 60-х годах прошлого века.

В Британии умерла «первая девушка» Бонда Юнис Гейсон. Актриса только три месяца назад отпраздновала свое 87-летие, однако болезнь сердца, которая преследовала Гейсон в последнее время, оказалась сильнее. Несмотря на то, что актриса за время своей профессиональной творческой деятельности сыграла сотни ролей, запомнилась она в облике Сильвии Тренч, которая соблазнила Джеймса Бонда в Казино. Коллеги по кинематографическому цеху, друзья и поклонники «бондианы» скорбят по поводу смерти актрисы. Тогда, более полувека назад многие зрители были очарованы красотой Гейсон и хорошо понимали чувства, овладевшие бесстрастным и расчетливым «агентом 007». О том, когда и где состоятся похороны Юнис Гейсон, пока не сообщается.

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