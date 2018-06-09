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55-летний мачо: поклонники вспоминают лучшие роли Джонни Деппа в его день рождения

Сегодня, 08:15

9 июня талантливому актеру исполняется 55 лет. В статье мы вспомнил всю кинобиографию творца с самых первых работ до современности.

Первым киноперсонажем 20-летнего Деппа стал Глен Ланц из фильма «Кошмар на улице вязов». Получить роль ему помогла бывшая жена Лори Энн Эллисон, которая познакомила Джонни с Николасом Кейджем, который нашёл юноше первого агента.

«Эдвард руки-ножницы» - чрезвычайно милая картина, в которой молодой акте сыграл одноименного персонажа. Чудаковатый парикмахер почти без слов поразил сердца зрителей и открыл Деппу дорогу на Олимп.

Капитан Джек Воробей – изначально второстепенный персонаж, который так полюбился зрителям благодаря мастерству и имениям актера. «Пираты — это же были рок-звёзды того времени: эпатажные, отвязные, плюющие на законы и мораль», — уверен голливудская звезда.

Лучшую мужскую роль по версии Empire Awards Депп получил за роль эксцентричного владельца фабрики Вилли Вонка из фильма «Чарли и шоколадная фабрика».

В картине «Алиса в стране Чудес» актёр появляется в роли Шляпника. Кажется, Деппу по душе играть безумцев, но в этот раз актёр признался, что его мучили кошмары после съёмок ещё долгое время.

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