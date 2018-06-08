Михайлов о Ляхе: Актёр был очень талантлив

Достаточно небольшая роль в «Любовь и голуби» с известным режиссёром сделала его очень популярным. Действительно, характерная внешность, естественность поведения. Этот герой навсегда остался в памяти российских любителей кино.
И вот – Игоря Ляха уже нет с нами. Было-то ему всего 55. Сердце остановилось. Александр Михайлов, снявшийся с ним в этой картине, сообщил, что его коллега по актёрской профессии был очень талантлив.
Слава настигла Ляха после того, как он снялся в «Любовь и голуби». Эта комедия, снятая в жанре «лубок», приобрела огромную популярность.
Михайлов, сыгравший в ней главную роль, сообщил, что Лях, смерть которого наступила в 55 лет, мог ещё многое сыграть. Известный артист полагает, его карьера в кино могла бы продолжиться, но тот выбрал преподавательскую деятельность.
На смерть Ляха он отметил, что у его коллеги по фильму было хорошее чувство юмора и он был «по жизни» весельчаком и яркой личностью. Почему, несмотря на то, что он был чрезвычайно талантлив, его карьера в кино не состоялась, артист не может пояснить.
Лёнька, которого тот исполнил в «Любовь и голуби», врезался в сердца многих из тех, кто знает «село» или бывал там. Ну настолько реально, что «типа не из города ну напрочь».
"Вечная память Ляху и его Лёньке", - завершил Михайлов.