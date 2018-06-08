Актер их фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях умер во сне

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Информация о кончине легендарного артиста появилась сегодня в социальной сети. Близкий друг из окружения семьи подтвердил новость и сообщил, что это произошло в 5 утра в ночь с 7 на 8 июня. Предварительной причиной смерти стал инсульт.

Актер Игорь Лях сыгравший Леньку в «Любовь и голуби» умер во сне сегодня ночью. Не страдал артист хроническими болезнями и никогда не жаловался на свое самочувствие. Его карьера началась в Малом театре, работал в Центральном академическом театре Российской армии и Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, а также в экспериментальном театре «Детектив».

Славу и признание он получил после успешной роли Леньки – сына главного героя Васи в лирической комедии «Любовь и голуби». В списке фильмографии есть: «Жил-был Шишлов», «Ха-би-ассы», «Недоросль», «Заговор скурлатаев», «Елки 3». В 1997 году Ляху присвоили звание народного артиста.