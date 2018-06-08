Дженнифер Энистон и Кортни Кокс появились в свет в похожих платьях

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Главные героини из сериала «Друзья», Кортни Кокс и Дженнифер Энистон, эффектно появились на церемонии вручения премий Американского института киноискусства.

7 июня в Dolby Theater в Лос-Анджелесе 57-летний актер и режиссер, Джордж Клуни, получал премию Американского института киноискусства за особые достижения в профессии (AFI Life Achievement Award). В этот вечер его пришли поддержать многие звезды, среди них были Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

В последнее время героини сериала «Друзья» всё чаще появляются на светских мероприятиях вместе. Воссоединение Рейчел и Моники не можно оставить без внимания: в тот вечер актрисы появились на красной дорожке в похожих чёрных платьях.

Поклонники радуются мини-воссоединению «Друзей», однако требуют воссоединение всех героев и нового сезона. Во время интервью с Эллен Дедженерес Дженнифер Энистон упомянула, что это возможно.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что Дженнифер заметно похудела и похорошела. После развода с мужем Джастином Теру (а случилось это в феврале), актриса довольно сильно располнела. Но, с актриса взяла себя в руки. На церемонии AFI Life Achievement Award она выглядела великолепно.

А вот Кортни напротив, скоро выходит замуж за своего возлюбленного Джонни Макдейда. У актрисы уже есть одна дочь Коко Аркетт, от актера Дэвида Аркетта. Но Кокс также мечтает родить второго ребёнка, от своего жениха.