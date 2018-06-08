VistaNews.ru


В возрасте 47 лет скончался актер «Сынов анархии» Алан О’Нилл

Сегодня, 14:01

О скоропостижной смерти американской кинозвезды ирландского происхождения СМИ сообщила его девушка, обнаружившая труп возлюбленного в прихожей квартиры в Лос-Анджелесе, США.

Актер Алан О’Нилл скончался в возрасте 47 лет на фоне активного курения и безуспешной борьбы с алкозависимостью. Также звезда «Сынов анархии» страдал от хронических заболеваний сердца. Полиция Лос-Анджелеса опровергла версию насильственной смерти, не став рассказывать СМИ предполагаемые причины трагедии.

Помимо «Сынов Анархии», Алан О’Нилл снялся в сериалах «Семейные тайны», «Инспектор Дж. Джентли», а также в фильмах «Тайный игрок» и «Побуждение».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Умер актер, озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха»

В США скончался Рег Кэти, звезда сериала «Карточный домик»

Анархист-вандал из Челябинска осквернил несколько зданий университета

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали...

Cамое популярное в социальных сетях