В возрасте 47 лет скончался актер «Сынов анархии» Алан О’Нилл

Сегодня, 14:01

О скоропостижной смерти американской кинозвезды ирландского происхождения СМИ сообщила его девушка, обнаружившая труп возлюбленного в прихожей квартиры в Лос-Анджелесе, США.

Актер Алан О’Нилл скончался в возрасте 47 лет на фоне активного курения и безуспешной борьбы с алкозависимостью. Также звезда «Сынов анархии» страдал от хронических заболеваний сердца. Полиция Лос-Анджелеса опровергла версию насильственной смерти, не став рассказывать СМИ предполагаемые причины трагедии.

Помимо «Сынов Анархии», Алан О’Нилл снялся в сериалах «Семейные тайны», «Инспектор Дж. Джентли», а также в фильмах «Тайный игрок» и «Побуждение».