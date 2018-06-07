Сегодня, 19:07

Известный российский режиссёр, прославленная в мире кино, сегодня скончалась в возрасте 83 года. По факту её смерти высказываются множество знатоков, обсуждавших содержание её фильмов.

«Ленфильм» в лице своих самых компетентных представителей, сообщает, что Муратова в свих кинолентах смогла продемонстрировать то, что в сюжетах её фильмов содержится настоящая магия.

Муратова, как проинформировал «Ленфильм» в своём официальном соболезновании, всегда останется в воспоминаниях работников этой студии, как «молодая и гениальная».

Муратова ушла из жизни после преследовавшей её долгие годы болезни. Режиссёру на тот момент было 83 года. Смерть настигла её в собственной квартире, местом расположения которой в последние годы являлась Одесса.

«Ленфильм» и Муратова сотрудничали на протяжении многих лет. Совместная работа началась ещё в 1970-х годах. Тогда Муратова сняла там несколько фильмов, принесших ей мировую известность.

Её «магия» стала одним из тех явлений, которые являются на постсоветском пространстве самыми загадочными. Официально Муратова заявляла, что она самый «русскоязычный украинский режиссёр».

Возможно, магия её фильмов объясняется именно этим. «Премия свободы» ей вручалась на Берлинале руками Анджея Вайды.

«Ленфильм» вместе со множеством кинолюбителей сейчас скорбит о том, что Муратова покинула мир, и не только киноискусства. Она была гением.