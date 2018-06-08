В Болливуде сняли фильм с сексом и ругательствами

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Скандальная картина вызвала в Индии широкий общественный резонанс

Фильм под названием Veere Di Wedding с достаточно раскрепощёнными сценами сняли в Болливуде. Картина изобилует сексом и ругательствами. Беспрецедентное событие стало поводом для грандиозного скандала в консервативном индийском обществе. В центре сюжета отношения между несколькими подругами, которые даже по западным меркам ведут себя весьма раскрепощённо.

Актрис, участвующих в съёмках, нещадно раскритиковали зрители. В частности, один молодой человек признался, что был шокирован после просмотра сцены, где главная героиня мастурбирует. Парень заявил, что это стало настоящим потрясением, поскольку в кинотеатр он пришёл вместе со своей бабушкой. Между тем, авторы фильма нисколько не удивлены происходящим вокруг премьеры. Они знали, что реакция будет достаточно бурной, поскольку изначально планировали обыграть в картине остросоциальные темы, которые волнуют индийское общество.

Ранее мы писали, что в Болливуде вызвал скандал исторический фильм о менструации и прокладках.