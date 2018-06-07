Актёр Шлыков о дружбе с Муратовой : «Хорошо, что это было в моей жизни»

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Звезда отечественного кино вспомнил о письме, которое Муратова написала ему однажды.

После появления информации о смерти выдающегося советского и украинского режиссёра Киры Муратовой, её коллеги и друзья высказывают слова скорби по этому поводу. Одними из них стал и актёр Юрий Шлыков, который дружил с Кирой Георгиевной. По его словам, их знакомство началось ещё в 1974 году. Он прочитал письмо, которое Муратова адресовала ему. В нём мастер рассыпалась в комплиментах к актёру и вспоминала о совместной работе. Сам артист также тепло отзывается о Муратовой и дружбе с ней. Он не смог подобрать нужных слов в этот трагический час, но заметил, что рад тому обстоятельству, что дружба с Кирой Георгиевной имела место быть в его жизни. "Хорошо, что это было в моей жизни", - заключил актёр.

Ранее своё мнение на этот счёт высказал актёр Александр Олешко. Он назвал смерть Муратовой большой утратой для искусства. Также знаменитость отметил, что режиссёр «слышала Бога» и передавала это в своих картинах.