Смерть Киры Муратовой прокомментировали в Союзе кинематографистов России

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В организации считают, что её имя буквально удивительное, она поразила своё поколение, заставив почувствовать зрителей эмоциональное потрясение. Известная режиссёр скончалась вчера, 6 июня, на 84-м году жизни.

В Союзе кинематографистов России прокомментировали смерть Киры Муратовой. Глава пресс-службы ведомства Татьяна Немчинская заявляет, что имя украинского режиссёра просто «удивительное». Кира Муратова поразила всё своё поколение. По словам Немчинской, она закончила ВГИК в начале 80-х и тогда же увидела фильм умершего режиссёра. В тот момент ей пришлось пережить настоящее энергетическое и эмоциональное потрясение. Немчинская заявила, что больше всего на неё повлияла лента «Долгие проводы».

Она также отметила и драматическую судьбу Киры Муратовой. Представитель российского Союза кинематографистов считает, что её фильмы было тяжело воспринимать, и их многие даже не понимали, но усердная работа продолжалась и дальше. Работы Муратовой – уникальная страница советского кинематографа.