Режиссёр Гигинеишвили: Муратова была гением кино

Продолжают уходить из жизни деятели культуры и искусства. Российский кинематограф прощается ещё с одним ярким его представителем.
В возрасте 83 года скончалась Кира Муратова. Множество известных личностей уже высказались о её кончине. Режиссёр Гигинеишвили сказал, что в кино она была настоящим гением.
Её кончина является большой болью. Гигинеишвили сообщил, для него является неловким комментировать то, что Муратова умерла, поскольку он считал её в кинематографе абсолютной величиной.
Режиссёр полагает, что с ней некого сопоставить.