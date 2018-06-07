Режиссёр Гигинеишвили: Муратова была гением кино

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Продолжают уходить из жизни деятели культуры и искусства. Российский кинематограф прощается ещё с одним ярким его представителем.

В возрасте 83 года скончалась Кира Муратова. Множество известных личностей уже высказались о её кончине. Режиссёр Гигинеишвили сказал, что в кино она была настоящим гением.

Её кончина является большой болью. Гигинеишвили сообщил, для него является неловким комментировать то, что Муратова умерла, поскольку он считал её в кинематографе абсолютной величиной.

Режиссёр полагает, что с ней некого сопоставить.