Виторган назвал фильм «Ван Гоги» «безусловным фаворитом» «Кинотавра»

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Лента режиссёра Сергея Ливнева про одинокого русского художника-эмигранта запала в душу актёру Максиму Виторгану из-за идеально продуманных визуальной составляющей и драматургии.

Фильм был показан на сочинском фестивале «Кинотавр», куда Виторган приехал со своей женой Ксенией Собчак. Сюжет картины вращается вокруг взаимоотношений отца и сына. Сын – художник, который так и не добился признания, отец – известный дирижёр, который оказался на смертном одре, что в корне меняет их жизни и отношения друг к другу.

По словам Максима Виторгана, этот фильм смотрится очень выигрышно из-за совместной работы режиссёра Ливнева и актёра Серебрякова. Его так же впечатлил тандем Серебрякова с Даниэлем Ольбрыхски: «Два мощнейших трагических артиста, которые вдруг оказываются очень похожи между собой и перетаскивают зрительское сочувствие то на одну, то на другую сторону».

Актёр акцентирует на том, что «Ван Гоги» до мелочей продуман в визуальном плане и в драматургии. Фильм вышел очень злободневным и показывает душевность там, где её сложно было ожидать. Виторган призвал всех идти в кинотеатры на данный фильм, чтобы поддержать хорошее российское кино и просто насладиться стоящим зрелищем.