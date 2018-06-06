Отец Виктора Цоя раскритиковал фильм Серебренникова о музыканте

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Даже несмотря на то, что папу певца даже не пригласили ни на одну из премьер, часть картины ему всё же удалось увидеть. По словам пожилого мужчины, она вовсе не соответствует действительности, а режиссёр не хотел раскрыть личность лидера группы «Кино», а просто преследовал меркантильные цели.

Недавно на фестивале в Каннах был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о музыканте. Там он получил награду за лучший саундтрек. Недавно же ленту показали и на «Кинотавре» в «Гоголь-центре». Посмотреть её собрались многие знаменитости, но отец Виктора Цоя почему-то не пришёл.

Дело же здесь в том, что Роберта Максимовича попросту даже и не пригласили. Недавно мужчине удалось увидеть часть фильма «Лето» в интернете, и её было достаточно. Отец Цоя полностью раскритиковал фильм, заявив, что его сын изображён не таким, каким был.

Как рассказал Роберт Максимович, популярность Виктора не спадает, а только растёт из года в год. Поэтому каждый хочет нажиться на ней и оторвать кусок славы. Поэтому в прокаты и выходят всякие «небылицы», ведь люди пойдут смотреть «на имя Цоя», а не на работу конкретного режиссёра.

Отец Виктора рассказал, что в последние годы жизни сына они виделись не часто. Музыкант был на гастролях и заезжал к отцу не чаще раза в год. За месяц до смерти Цою удалось приехать в родительский дом. Тогда матери он выделил квоту на «Жигули» и деньги на автомобиль. Семья последний раз виделась с музыкантом.

Борис Гребенщиков из группы «Аквариум» солидарен с Робертом Максимовичем, заявляя, что событий в показанной картине никогда не было.