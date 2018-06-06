Дочь Кокшенова рассказала, почему отец не хочет видеть друзей

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По словам Алевтины, актер себя чувствует нормально и все помнит. Известно, что он перенес серьезный инсульт и был выписан из больницы в январе месяце.

Алевтина Михайловна, дочь Михаила Кокшенова, рассказала журналистам, почему ее знаменитый отец не хочет видеть своих друзей. По словам женщины, артист, несмотря на болезнь, все помнит и разговаривает, он продолжает жить в нормальном режиме и у него очень много дел, потому не хватает времени на общение с друзьями. К слову, к нему не могут дозвониться уже длительное время.

Также Алевтина рассказала, что Михаил Кокшенов не пользуется телефоном, и дочь не знает, кто именно ухаживает за ним. С ее слов стало известно о планах артиста по поводу съемок, оказывается, он не намерен принимать участие в любых проектах, так как ему сейчас важно следить за здоровьем. На сегодняшний день Кокшенову 81 год.