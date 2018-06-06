Коля Спиридонов из «Иностранца» угрожал матери убийством

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В 2016 году семейная ссора едва не переросла в тюремное заключение. Сейчас бывшая звезда кино работает администратором в супермаркете и хорошо общается с родителями.

Коля Спиридонов из «Иностранца» и «Ликвидации» в 2016 году угрожал матери убийством до уголовного дела. По словам соседа бывшего актера, на парня завели производство по факту угрозы убийством, больше подробностей он не знает.

Сам Коля Спиридонов рассказывает, что действительно конфликтовал с матерью, но он никого не собирался убивать, тогда в семье просто поскандалили и остыли. Актер подчеркнул, что у него не было даже условного срока, все закрыли. Сейчас Коля Спиридонов работает администратором в супермаркете и не желает возвращаться в кино, так как эта профессия всегда была для него чуждой.