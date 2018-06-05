На Украине найден мертвым режиссер фильма о боях за донецкий аэропорт

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Леонид Кантер своим творчеством прославлял бойцов ВСУ и карателей из националистических добровольческих батальонов, которые залили кровью Донбасс после вооруженного переворота на Украине. Также сам успел повоевать в зоне АТО.

Сообщается, что в понедельник вечером на Украине в селе Обирки был найден мертвым режиссер фильма о боях за донецкий аэропорт, где рассказывалось о подвиге так называемых «киборгов». Рядом с телом Кантера правоохранители нашли оружие. Уже возбуждено уголовное дело. Несмотря на формулировку статьи, не исключено, что на Украине вновь заговорят о «руке Кремля».

Также после недавнего «убийства» Бабченко в международном журналистском сообществе предупреждают о вероятности очередного фейка. Кантер уроженец Киева, но в последнее время проживал в Черниговской области, где и обнаружили его труп. Украинский сегмент социальных сетей бурно отреагировал на известие о смерти Кантера, его считали героем и гением кино.