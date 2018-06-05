Юлия Снигирь на время оставила кино из-за выпадающих волос

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Актриса сейчас не принимает предложений по съемкам. Тем не менее, она не покидает Московский Художественный театр имени Чехова.

Юлия Снигирь заявила, что на время по вынужденным обстоятельствам оставила кино. Это произошло из-за критично выпадающих волос и сейчас она не принимает предложений. В Instagram актриса опубликовала снимок шикарной шевелюры и написала: «Пост благодарности крутейшему врачу @elena_whw. Вы спасали мои волосы после съемок, а я не заметила, как стала обращаться к Вам по всем вопросам. Мне кажется, Вы знаете всё». Фанаты обрадовались, что кумир решила свои проблемы.

Не секрет, что часто актерам необходимо жертвовать своим организмом ради заветной роли. Кто-то худее, кто-то толстеет, а кто-то красит волосы в самые разные цвета или делает самые невероятные стрижки. Как следствие, независимо от ситуации будут последствия и часто негативного характера.