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Многие режиссеры стали бороться с рейдерскими захватами сценариев, которые в последнее время участились. С этой целью многие актеры уже стали получать самоуничтожающиеся сценарии.

Авторы популярного сериала «Игра престолов» самые первые столкнулись со спойлерами, которые постоянно пытались украсть их идеи. После этого они приняли решение о поиске безопасного пути передачи информации актерам. Для борьбы со спойлерами актеры «Игры престолов» получают самоуничтожающиеся сценарии на свои электронные почтовые ящики.

Актеры подтверждают такую информацию, а Николай Костер-Вальдау, который запомнился зрителю по роли Джейме Ланнистера, сообщил, что после съемок каждой сцены сериала информация о ней автоматически стала уничтожаться из сценария. Актер приветствует такой метод борьбы с утечкой информации о фильме.

Сообщается, что следующий сезон «Игры престолов» станет финальным, поэтому его и создают в режиме строгой секретности. Напомним, что во время выхода финальных серий последнего сезона, хакеры шантажировали продюсеров и пытались запустить последнюю серию ранее положенного срока.

К слову, сериал «Игра престолов» выходит на экраны с 2011 года и уже успел побить рекорд популярности.