В российском прокате третью неделю лидирует «Дэдпул-2»

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Несмотря на разгромные рецензии кинокритиков и нелицеприятные высказывания экспертов по поводу режиссерской деятельности Дэвида Линча, простые зрители имеют альтернативную точку зрения. Владельцы российских киносетей тоже весьма довольны.

В российском прокате третью неделю лидирует боевик с комедийной направленностью «Дэдпул-2». Отечественные зрители отнесли в кассы кинотеатров уже 1 миллиард 200 миллионов рублей, чтобы вновь насладиться приключениями адского спецназовца с суперспособностями Уэйда Уилсона, которого играет Райан Рейнольдс. Судя по последним трендам, многочисленные супергерои приносят супердоходы благодарным кинопрокатчикам.

На второй позиции по сборам в России «Красный воробей». Дженнифер Лоуренс в роли русской балерины, которая нашла свое настоящее призвание в виде «медовой ловушки», работая на спецслужбы, выудила у российских любителей «развесистой клюквы» 82 миллиона 800 тысяч рублей только за первые выходные. Третье место прогнозируемо заняла очередная часть франшизы «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Российские граждане отдали прокатчикам 77,5 миллиона рублей.